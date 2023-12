Ocorreu na tarde deste sábado (16) a publicação de decretos com cortes de benefícios para setores produtivos do Estado por parte do governo do Rio Grande do Sul. A ação é considerada o plano B da gestão de Eduardo Leite para reforçar arrecadação em caso de não aprovação do projeto de aumento da alíquota geral do ICMS, de 17% para 19,5%, que deve ser votado na próxima terça-feira (19), na Assembleia Legislativa.