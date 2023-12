O plano alternativo ao aumento da alíquota do ICMS de 17% para 19,5% a partir de 2024 foi apresentado pelo governador Eduardo Leite a deputados, empresários e imprensa nesta quarta-feira (13). As medidas, como o corte de benefícios fiscais para 64 setores produtivos e o aumento no imposto cobrado dos itens que integram a cesta básica, desagradaram entidades empresariais do RS, que se manifestaram.