O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deve participar no próximo domingo (10) da posse do presidente eleito da Argentina, Javier Milei. Para tanto, ele comunicou sua saída do país ao Supremo Tribunal Federal (STF). Apesar de não ter o passaporte apreendido, o documento consta como um dos itens que poderia ser recolhido pela Polícia Federal no decorrer as investigações contra o ex-presidente. Por isso, ele utilizará o RG para fazer a viagem. O documento de identificação brasileiro é aceito pelos países integrantes do Mercosul.