Diante de uma plateia repleta de mulheres vestindo verde, amarelo e rosa, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro participou do encontro do PL Mulher do Rio Grande do Sul, na manhã deste sábado (18), em Porto Alegre, onde fez um discurso em que mesclou referências frequentes a Deus e aos feitos do governo de seu marido, Jair Bolsonaro, com críticas à esquerda. Bolsonaro subiu ao palco ao final do evento e manteve o tom ácido voltado contra o PT em suas manifestações, interrompidas por aplausos e gritos de "mito" das apoiadoras.