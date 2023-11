Seis réus que estão presos preventivamente por participação nos atos antidemocráticos de

8 de janeiro em Brasília obtiveram pareceres favoráveis à liberdade provisória da Procuradoria-Geral da República (PGR), mas seguem detidos no Complexo Penitenciário da Papuda por falta de decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.