O Supremo Tribunal Federal (STF) finalizou, na terça-feira (7), a quinta leva de julgamentos sobre os atos golpistas de 8 de janeiro com maioria para condenar os réus Moises dos Anjos, Rosana Maciel Gomes, Fabricio de Moura Gomes, Osmar Hilbrand e Jorginho Cardoso de Azevedo. Eles são apontados como executores da depredação das sedes dos três poderes e foram presos dentro do Palácio do Planalto.