Um pedido de vista interrompeu nesta terça-feira (7) o julgamento do prefeito de Bagé, Divaldo Lara, no Tribunal Regional Eleitoral (TRE). Divaldo, seu vice, Mario Mena Kalil, ambos do PTB, e o empresário Luciano Hang são acusados de abuso de poder político e econômico nas eleições de 2020. O processo será retomado na quinta-feira (9).