Cinco secretariais de Santa Cruz do Sul terão representantes interinos, anunciou a prefeitura nesta terça-feira (14). A decisão ocorre horas após cinco servidores serem afastados dos cargos durante uma operação do Ministério Público (MP). Eles são suspeitos de fraudes que teriam causado prejuízo de até R$ 47 milhões aos cofres do município do Vale do Rio Pardo. Os afastamentos foram determinados pela Justiça. Ainda nesta tarde, a prefeita Helena Hermany realizou a primeira reunião com a nova composição do secretariado.