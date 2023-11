Após a Operação Controle, que afastou o vice-prefeito e secretários em Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo, o Ministério Público apura indícios de fraude em outros contratos e licitações no município. Até o momento, apenas as contratações que envolvem a reforma do Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul e de um dos lotes de duplicação da BR-471 são publicamente indicadas como suspeitas.