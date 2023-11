Após a Operação Controle do Ministério Público, que mirou a cúpula da prefeitura de Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo, a prefeita Helena Hermany anunciou nesta quinta-feira (16) que vai suspender a licitação para nova reforma no Autódromo Internacional do município. A disputa, conforme GZH consultou no Portal da Transparência do município, seria aberta na sexta-feira (17).