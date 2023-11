O presidente Luiz Inácio Lula da Silva definiu a indicação do ministro da Justiça, Flávio Dino (PSB), para o Supremo Tribunal Federal (STF) e de Paulo Gonet para chefiar a Procuradoria Geral da República (PGR), de acordo com informação do jornal Folha de S. Paulo. O anúncio está programado para esta segunda-feira (27), antes da viagem do presidente para a Arábia Saudita.