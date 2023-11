A partir de acordo entre os líderes partidários, a análise de 33 vetos presidenciais a projetos de lei aprovados pelos parlamentares — inicialmente previstos na pauta do Congresso Nacional nesta quinta-feira (9) — deverá ocorrer somente no dia 23 de novembro. O adiamento da apreciação dos vetos engloba projetos importantes, como a nova regra fiscal e o marco temporal. A data foi confirmada pelo presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, na abertura da sessão conjunta.