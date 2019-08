Mensagens no Telegram Procuradores da Lava-Jato teriam ironizado AVC de Marisa Letícia e luto de Lula pelas mortes de neto e irmão Supostos diálogos também mostram que procuradores teriam divergido sobre o pedido do ex-presidente para ir ao enterro do irmão Genival Inácio da Silva em janeiro deste ano