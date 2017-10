Em novo levantamento da Secretaria Estadual de Educação (Seduc), divulgado nesta quinta-feira (26), pelo menos 230 alunos pediram transferência para outra escola devido à greve dos professores que já dura 52 dias. O número de migrantes contabiliza apenas os estudantes do 3º ano do Ensino Médio e do 9º ano do Ensino Fundamental.

A partir de hoje, as Coordenadorias Regionais de Educação (CREs) começam a receber também os requerimentos de transferência de alunos dos 1º e 2º anos do Ensino Médio. Com isso, o governo gaúcho quer minimizar os efeitos da paralisação dos servidores sobre a comunidade escolar.

Conforme a Seduc, apenas 3% das escolas estaduais estão fechadas em decorrência do movimento comandado pelo Cpers – o que representaria 70 entre mais de 2,5 mil colégios.O número de alunos que pediram para migrar de escolas é considerado satisfatório pelo Piratini.