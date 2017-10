Pelo menos 170 alunos das escolas estaduais do Rio Grande do Sul entraram com solicitação de transferência junto às Coordenadorias Regionais de Educação (CREs) devido à greve do magistério. A informação é da Secretaria Estadual de Educação (Seduc), que começou a receber os pedidos apenas na terça-feira (24).

Diante da procura, o governo gaúcho ampliou a medida para mais alunos. Na quinta-feira (26), as coordenadorias regionais recebem as solicitações de transferência de estudantes do 1º e 2º ano do ensino médio. Até então, apenas os estudantes do “terceirão” e do 9º ano do ensino fundamental estavam autorizados a migrar de escola devido à greve dos professores.