As Coordenadorias Regionais de Educação do Rio Grande do Sul começaram hoje a receber os pais de alunos de escolas em greve para dar início às transferências dos estudantes para outras instituições. A medida busca atender, principalmente, alunos do 9º ano de Ensino Fundamental e do 3º ano do Ensino Médio. Os trâmites para remanejo de alunos estavam previstos para começar ontem, porém não ocorreram em praticamente todo o Estado devido ao protesto de professores ligados ao Cpers, que bloquearam os acessos às Coordenadorias Regionais.

Conforme a Seduc, assim que os pais se apresentarem nas coordenadorias solicitando transferência do aluno, servidores do Estado vão verificar a possibilidade de realocação do estudante em outra instituição. Havendo vagas, o processo pode demorar menos de 24 horas.

O Cpers criticou a proposta de transferência dos alunos, apresentada na última semana pelo governo gaúcho. O sindicato dos professores diz que a medida vai prejudicar os alunos, já que eles irão para turmas que estão mais adiantadas no conteúdo e terão dificuldades de acompanhar as aulas.

Os professores da rede estadual decidiram entrar em greve em assembleia do Cpers-Sindicato realizada no dia 5 de setembro. A principal reivindicação da categoria é fim do parcelamento dos salários. O secretário da Educação afirma que o governo não tem como garantir o pagamento em dia.