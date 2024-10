A descentralização dos serviços públicos de São Paulo é o que guia o plano de governo do candidato Guilherme Boulos, do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), à prefeitura de São Paulo. Ele fala sobre o crescimento urbano desordenado da capital, seus efeitos negativos e propõe transformá-la em uma cidade com múltiplos centros.