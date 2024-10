As propostas para melhorias na saúde e continuidade nas ações realizadas nas demais áreas é o que norteia o plano de governo apresentado pelo candidato do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), Ricardo Nunes, à prefeitura de São Paulo. Ao longo de todo o texto, ele abre a temática, como educação, segurança pública, mencionando o que já foi feito e o que fará no próximo governo.