O influenciador Pablo Marçal (PRTB), que ficou fora do segundo turno das eleições municipais em São Paulo com 28% dos votos, declarou na terça-feira (8) acreditar firmemente que Guilherme Boulos (PSOL) vencerá Ricardo Nunes (MDB) na eleição, contando com o apoio de aproximadamente metade de seus eleitores. As informações são do jornal Folha de S. Paulo.