Compras de votos, envolvimento com facções, desistência forçada de candidatos: crimes eleitorais marcam disputa em municípios gaúchos

Dia 4 de outubro, restando dois dias para as eleições em Bagé, a Brigada Militar prendeu dois homens com 22 cestas básicas. A suspeita é de que os alimentos seriam usados para compra de votos por Nivaldo Moura, assessor da prefeitura, e Lucas Barcelos, chefe de gabinete da presidência da Câmara Municipal. Ambos foram autuados em flagrante por crime eleitoral, pagaram fiança e foram liberados. O município da Campanha teve uma contubarda corrida eleitoral, com denúncias e casos de polícia, a exemplo do que ocorreu em outra regiões do Rio Grande do Sul.