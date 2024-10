Uma operação conjunta entre Polícia do Exército (PE) e Polícia Federal (PF), decorrente de investigação sobre fraude em licitações, cumpriu mandados de busca na manhã desta quinta-feira (10), em Santa Maria. Os desvios teriam ocorrido em contratos com valores de cerca de R$ 9 milhões celebrados pelas Forças Armadas com empresa no município da Região Central.