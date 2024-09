A polêmica em torno da suposta encomenda de uso de inteligência artificial para produção de imagens falsas na eleição de Campo Bom elevou a temperatura na campanha eleitoral no município do Vale do Sinos. Após a divulgação de que a campanha de Giovani Feltes (MDB) ingressou com ação judicial pedindo a cassação do registro de Faisal Karam (Republicanos), os dois candidatos trocaram acusações via redes sociais.