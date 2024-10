Uma série de entrevistas em emissoras de Porto Alegre neste domingo (27) fez com que Maria do Rosário (PT) e Sebastião Melo (MDB) se cruzassem nos corredores do Grupo RBS, na esquina das avenidas Ipiranga e Erico Veríssimo. A candidata petista deixava o estúdio da Rádio Gaúcha, onde falou por 15 minutos, enquanto o atual prefeito chegava para a conversa com os jornalistas Leandro Staudt e Rosane de Oliveira.