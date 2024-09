Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), são 1.451.846 os eleitores com algum tipo de deficiência aptos a votar nas eleições municipais de 2024. O índice representa um aumento de 25% em relação a 2020, quando foi feita a última medição do eleitorado com deficiência, e representa o maior valor de toda a série histórica dos dados, disponível desde 2012.