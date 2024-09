Cada vez mais relevante das disputas eleitorais, o uso das redes sociais é um dos principais instrumentos de campanha dos candidatos à prefeitura de Porto Alegre. O planejamento para a presença no espaço digital, o impulsionamento de conteúdos e a definição de estratégias para perfomar bem na internet estão no centro das discussões dos comitês de Juliana Brizola (PDT), Maria do Rosário (PT) e Sebastião Melo (MDB).