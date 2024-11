Secretários do governo Adiló: de 19 indicados no início do mandato, sete continuam nos cargos da prefeitura de Caxias

A prefeitura de Caxias do Sul anunciou na manhã desta segunda-feira (4/11) o retorno de dois secretários para suas pastas: Edson da Rosa para a Secretaria de Educação e Cristina Nora Calcagnotto para a Secretaria de Cultura. Ambos saíram de seus cargos para concorrerem à Câmara nas eleições, mas apenas Edson conseguiu ser eleito, com 2.653 votos, pelo Republicanos. No entanto, a "dança das cadeiras" no secretariado do atual prefeito — agora reeleito — Adiló Didomenico (PSDB) não é de hoje.