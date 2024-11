Edson da Rosa e Cristina Calcagnotto reassumem, nesta segunda-feira (4), as secretarias municipais da Educação e Cultura de Caxias do Sul, respectivamente. Eles haviam deixado os cargos para concorrerem ao Legislativo. Edson foi eleito vereador com 2.653 votos pelo Republicanos. Cristina concorreu pelo MDB, fez 1.179 votos e não se elegeu.