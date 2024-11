Mulheres na faixa etária dos 21 aos 29 anos e com Ensino Fundamental incompleto: dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) dão rosto à maioria dos eleitores de Caxias do Sul que não votou neste ano. No primeiro turno, 87 mil pessoas (25% do eleitorado) se abstiveram no município. Já no segundo turno, a parcela de ausentes subiu para 99 mil pessoas (28% do eleitorado).