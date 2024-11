Ao contrário de outras eleições em que após o pleito debate-se especialmente os projetos dos eleitos, as de 2024 acendem um alerta sobre o interesse da população no voto — ato democrático conquistado a muito custo no Brasil e firmado na Constituição de 1988, após o período da ditadura militar. Assim como em muitas cidades do Brasil, Caxias do Sul registrou alto índice de abstenção nos dois turnos.