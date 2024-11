Em 15 bairros em que Denise venceu no 1º turno, Adiló ganhou em 14 no 2º turno. Confira quais, e o tamanho da transferência de votos

Reportagem do Pioneiro e GZH nesta sexta-feira (1º/11) (no Leia Mais abaixo), que mostra as votações de Adiló Didomenico (PSDB) e Maurício Scalco (PL) por bairros em segundo turno, revela a extensão da transferência de votos obtidos pela candidata Denise Pessôa (PT) em primeiro turno para o tucano, na eleição a prefeito de Caxias do Sul. Em 15 bairros em que Denise venceu no primeiro turno, Adiló conquistou agora a maioria dos votos em 14 deles (veja abaixo).