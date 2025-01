Corinthians sofre, mas avança à terceira fase da Copinha; Ituano se garante após 34 pênaltis

No Bruno José Daniel, em Santo André, o Corinthians se recuperou após ser derrotado pelo time da casa na última rodada da fase de grupos. Contra o Falcon-SE, o time da capital encontrou dificuldades, mas conseguiu superar o adversário por 1 a 0, com gol de Bahia, no fim, e se garantiu na próxima fase para encarar o Vila Nova, que eliminou o próprio Santo André.