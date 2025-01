Elizabeth II não foi informada durante nove anos de que um colaborador seu era espião soviético

Durante quase uma década, a rainha Elizabeth II não foi informada oficialmente de que um de seus assessores havia admitido ser um espião soviético, segundo revelaram os arquivos do Serviço Secreto britânico nesta terça-feira (14).

No entanto, a falecida rainha só recebeu essa informação sobre Blunt nove anos depois, de acordo com documentos do Serviço Secreto britânico, o MI5, que serão reunidos em uma exposição nos Arquivos Nacionais em Londres nos próximos meses, em uma data a ser determinada.