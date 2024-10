Eleições 2024 Notícia

Segundo turno em Caxias do Sul terá 1,3 mil mesários a menos

Cartório eleitoral já está com esquema montado para o pleito do próximo domingo. Distribuição dos equipamentos eletrônicos será realizado no sábado e trânsito na Garibaldi terá bloqueios no sábado e no domingo

25/10/2024 - 09h00min