Candidatos a prefeito de Caxias do Sul arrecadam R$ 3,8 milhões para o 2º turno

Com o segundo turno, os candidatos Adiló Didomenico (PSDB) e Maurício Scalco (PL) ganharam mais recursos para investir em suas campanhas. No primeiro turno, a soma dos valores recebidos pelos dois postulantes à prefeitura de Caxias do Sul chegava em mais de R$ 2,9 milhões, mas agora o número saltou para R$ 3.872.990, equivalente a 32,2% a mais. Um dos motivos desse aumento foi ocasionado pelo depósito de mais valores dos partidos dos candidatos e vices, que chegam em R$ 845 mil. O somatório foi consultado através da plataforma DivulgaCand no final da tarde de ontem.