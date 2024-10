Futuro prefeito de Caxias do Sul não terá maioria na Câmara de Vereadores

Com a renovação de 56% da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, com 13 parlamentares eleitos e 10 reeleitos, o cenário para os próximos quatro anos deverá ser polarizado. Quando a última legislatura (2021/2024) era preenchida por mais políticos do centro político, a que tomará posse no início de 2025 é muito mais da direita. Porém, esquerda e centro-esquerda também aumentaram suas cadeiras, o que pode resultar em um plenário mais dividido, com debates mais acirrados.