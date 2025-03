O aniversário do prefeito de Caxias, Adiló Didomenico, e outros destaques da política

Adiló ganhou comemoração surpresa na Festa das Colheitas. Ricardo Rech / Divulgação

O prefeito Adiló Didomenico completou 73 anos de idade no último sábado (8). A comemoração foi em família, já que no domingo (9) ele viajou a Brasília para compromissos pela prefeitura.

Na sexta-feira à tarde (7), na Festa das Colheitas, a equipe de comunicação da prefeitura preparou uma festa surpresa. Convidou o músico Gilney Bertussi, de quem Adiló é fã, para tocar no estande da prefeitura e puxar o "Parabéns a Você".

Entre outros, também estavam presentes a Corte da Festa da Uva e a primeira-dama Jussara Canali. O bolo foi temático, do prefeito-tatu, usado na campanha eleitoral.

Pepe recebe Troféu Brasil

Entrega ocorreu na noite de domingo. Dudu Leal / Divulgação

O presidente da Assembleia Legislativa, Pepe Vargas (PT), recebeu na noite de domingo (9) o Troféu Brasil Expodireto. Ele foi agraciado na categoria Liderança Parlamentar Gaúcha. A entrega ocorreu em Carazinho.

A premiação tradicionalmente marca a abertura da Expodireto Cotrijal e é destinada a pessoas, empresas e entidades que contribuem com o agronegócio. Além de presidir a Assembleia atualmente, Pepe já foi ministro do Desenvolvimento Agrário no governo da presidente Dilma Rousseff (PT).

Durante o jantar de confraternização, Pepe recebeu os cumprimentos do empresário Daniel Randon e do secretário de Desenvolvimento Rural do Estado, Vilson Covatti.

Ato falho