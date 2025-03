Políticos de Caxias acompanham e participam do carnaval na Plácido de Castro

A deputada federal Denise Pessôa (PT) esteve entre as figuras políticas que compareceram à Rua Plácido de Castro na noite de sábado (8). Ela desfilou em todas as escolas de samba do Carnaval de Caxias. Além de verbas destinadas pelo município, as agremiações receberam oficinas de capacitação com recursos federais indicados por Denise, que já foi vice-presidente da Liga Carnavalesca de Caxias.