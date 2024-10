Do mesário ao eleitor, como o pleito municipal irá mobilizar Caxias do Sul neste domingo

A partir das 7h deste domingo (6), 4.621 caxienses convocados para trabalhar nas eleições municipais, sendo cerca de 90% voluntários e o restante de não voluntários convocados para preencher as vagas necessárias, irão se apresentar em 162 locais de votação espalhados pela cidade e pelo interior. A apresentação uma hora antes, como explica o voluntário Ricardo Rubens Pereira, 43 anos, é para fazer um último teste nas urnas que terão sido recebidas e testadas no sábado, também pelos voluntários. 1.096 urnas serão utilizadas em Caxias do Sul neste ano, nas 1.110 seções eleitorais (algumas urnas atendem a mais de uma seção, onde há poucos eleitores).