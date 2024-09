A reitora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRSG), Márcia Barbosa, estará em Caxias do Sul nesta segunda-feira (9) e na agenda, às 13h30min, está uma visita ao Campus 8 da Universidade de Caxias do Sul (UCS), espaço que é o cotado para sediar uma possível sede da extensão da instituição federal na Serra. Ela estará acompanhado pelo reitor da UCS, Gelson Rech.