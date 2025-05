Trump indica influenciadora de bem-estar para posto de 'médico da nação' dos EUA

O presidente dos EUA, Donald Trump, indicou Casey Means, médica que se tornou influenciadora de bem-estar e tem laços estreitos com o secretário de Saúde e Serviços Humanos Robert F. Kennedy Jr., para o cargo de "Surgeon General".

O cirurgião-geral dos Estados Unidos é considerado o "médico da nação", supervisiona os 6 mil membros do Corpo de Saúde Pública e pode emitir alertas sobre ameaças à saúde pública.

Trump disse que a sua escolhida tem "credenciais MAHA impecáveis" - referindo-se ao slogan "Make America Healthy Again" ("Torne a América Saudável Novamente") - e que ela trabalhará para erradicar doenças crônicas e melhorar a saúde e o bem-estar dos americanos.

"Seus feitos acadêmicos, junto com o trabalho de sua vida, são absolutamente extraordinários", afirmou Trump. "A Dra. Casey Means tem potencial para ser uma das melhores Surgeon Generals da história dos Estados Unidos."

Inicialmente, Trump havia escolhido a médica Janette Nesheiwat, apoiadora declarada do republicano, que aparece com frequência como comentarista em questões de saúde na Fox News.

Ela deveria comparecer à audiência de confirmação no Senado na quinta-feira, mas teve a indicação retirada em meio às críticas da extremista de direita Laura Loomer, que influenciou a saída de membros do Conselho de Segurança Nacional.

Indicada para assumir o posto, Casey Means é próxima do secretário Robert F. Kennedy Jr. Ela e seu irmão Calley Means - que está como conselheiro na Casa Branca - atuaram na campanha de Kennedy à presidência e intermediaram o endosso a Trump depois que ele abandonou a disputa.

Casey Means não tem experiência em governo e abandonou o programa de residência em cirurgia, dizendo que se iludiu com a medicina tradicional. Ela fundou uma empresa de tecnologia em saúde, que monitora níveis de açúcar no sangue e outros indicadores. Também ganha dinheiro com suplementos alimentares, cremes, chás e outros produtos que promove nas redes sociais.