Audiência pública na Câmara de Caxias discute ações mais efetivas na questão dos moradores de rua da cidade 

De acordo com as informações do Centro Pop Rua, a cidade conta com quatro casas de passagens do município, com 120 vagas no total e que quase todas são ocupadas diariamente. Mensalmente, atendem mais de 2,3 mil pessoas, contando aqueles que vão mais de uma vez. Segundo o coordenador do Movimento Nacional de Luta em Defesa da População em Situação de Rua, Nilton Policena, que estava presente na audiência, Caxias conta com cerca de 1,2 mil moradores de rua. No entanto, pela Fundação de Assistência Social (FAS), o número é de 980.