PPP da Educação Infantil de Caxias tem 10 grupos de investidores interessados

Pelo menos 10 grupos de investidores demonstraram interesse no projeto de parceria público-privada (PPP) da Educação Infantil de Caxias. As manifestações ocorreram em rodadas de conversas iniciadas nesta terça-feira (6) entre empresas e o secretário do Planejamento e Parcerias Estratégicas, Marcus Vinicius Caberlon.

Caberlon está em São Paulo para apresentação do projeto em conjunto com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), responsável pela modelagem do contrato. O leilão de escolha da empresa que irá operar o serviço será no dia 25 de junho da sede da B3, na capital paulista. Os investidores têm até 13 de junho para encaminhar as propostas.