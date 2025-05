NBA: Oklahoma City Thunder reage, atropela Nuggets e empata playoffs

Em Oklahoma City, o Thunder empatou por 1 a 1 a série melhor de sete jogos após sofrer uma dura derrota logo no primeiro jogo do confronto, apesar de ser o grande favorito contra os Nuggets - o time de Oklahoma registrou a melhor campanha de toda a temporada regular da NBA.

O desconforto com a derrota na abertura da série, válida pelas semifinais da Conferência Oeste, pôde ser constatado com a forte reação do Thunder na quarta, com direito a recorde. O time da casa se tornou o dono do maior número de pontos num primeiro tempo de uma partida de playoffs, com 87. Superou, assim, os 86 obtidos pelo Cleveland Cavaliers contra o Golden State Warriors nas finais de 2017.