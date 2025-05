Após cobranças, Lagoa do Parque Oásis, em Caxias, vai passar por limpeza; veja destaques da política

Área está tomada por lixo e mau cheiro Pedro Zanrosso / Agencia RBS

A Lagoa do Parque Oásis, na zona norte de Caxias, deve finalmente passar por limpeza no fim do mês. A ação foi definida a partir de uma vistoria realizada segunda-feira (5) pelos secretários de Gestão Urbana, Rodrigo Weber, e Meio Ambiente, Ronaldo Boniatti.

Um intervenção na área vinha sendo cobrada pela vereadora Daiane Mello (PL) e outros parlamentares do PL pelo menos desde março. O grupo chegou a acionar o Ministério Público em busca de solução. Os relatos são de lixo e mau cheiro.

O trabalho vai demandar maquinário pesado e especialistas, além de logística para destinar o material coletado. Após a limpeza, também devem ser instaladas lixeiras.

Ausências e reações

O vídeo publicado pelo prefeito Adiló Didomenico no fim de semana, apontando a ausência de 1,2 mil pacientes em consultas marcadas na primeira quinzena de abril, sofreu duras críticas dos vereadores nesta terça-feira (6). Na postagem, o prefeito critica as pessoas que não comparecem e não avisam com antecedência e questiona se "realmente faltam médicos".

A reação partiu principalmente dos vereadores Andressa Marques (PCdoB), Lucas Caregnato (PT), Hiago Morandi (PL) e Daiane Mello (PL). Também houve críticas das vereadoras Rose Frigeri (PT) e Estela Balardin (PT).

Os parlamentares classificaram a manifestação como uma forma de transferir a responsabilidade para os pacientes, em vez de encaminhar soluções para as filas de espera em consultas.

O vereador Claudio Libardi (PCdoB) ironizou, classificando Adiló como "único prefeito de oposição do Brasil".

— Ele ataca a gestão todos os dias — afirmou.

Defesa

O tema surgiu em debate do pedido de informações sobre atendimento de saúde, aprovado pelo plenário. Apesar das críticas terem dominado a discussão, os vereadores Elói Frizzo (PSB) e Juliano Valim (PSD) saíram em defesa do governo.

Frizzo classificou as críticas como "discurso fácil" e disse que qualquer prefeito enfrentaria problemas, já que o município precisa assumir custos de cidades vizinhas e há dificuldades de relacionamentos com a classe médica.

Soluções

Ainda que as ausências sejam um problema que gera gastos e ineficiência ao SUS, cabe ao poder público buscar medidas para diminuir ou zerar os casos. Não que seja proibido pedir a colaboração dos usuários, mas não se pode apostar nisso para resolver a situação.

Ações como entrar em contato com o paciente para confirmar a consulta são estratégias que funcionam em outros municípios e em consultórios privados. Uma plataforma digital para gerenciar os agendamentos e mediar o contato com o usuário também tende a ajudar. A gestão do atendimento do SUS em Caxias ainda é extremamente analógica.

Números alarmantes

Aproveitando a mobilização anual do maio amarelo, a Secretaria de Trânsito solicitou um espaço na tribuna da Câmara de Caxias para apresentar números de mortes e acidentes nas ruas da cidade.

De 2007 a 2024, 914 pessoas perderam a vida nas ruas de Caxias. Desse total, 244 morreram por atropelamento, a maioria idosos. Os anos de 2023 e 2024 chamam atenção nos últimos tempos, com 51 mortes cada. Com relação a feridos, o Samu atendeu a 906 pessoas entre 2020 e 2023.

Dados registrados ao longo do tempo também mostram a imprudência de motoristas. A fiscalização de trânsito já flagrou veículos a 145 km/h na Perimetral Norte e a 131 km/h na Perimetral Sul. Na Rua Moreira César, já houve registro de veículo a 128 km/h. As informações foram apresentadas pelo gerente da Escola Pública de Trânsito, Carlos Beraldo.

Recado?

Os dados apresentados são alarmantes e evidenciam que as ações de segurança no trânsito adotadas tradicionalmente são insuficientes. Chamou a atenção ainda que a maior parte da apresentação se concentrou nos números preocupantes, com menos destaque para as ações previstas ao longo do mês.