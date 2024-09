Faltando menos de 20 dias para as eleições municipais, o Cartório Eleitoral de Caxias do Sul divulgou o calendário das atividades de preparação das urnas eletrônicas. O chefe da 169ª Zona Eleitoral, Edson Borowski, explicou ao Pioneiro como funciona cada um dos processos para comprovar a autenticidade e segurança das urnas, sendo que a participação do eleitorado é essencial para que os testes tenham sucesso.