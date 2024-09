TRE disponibiliza canais de atendimento aos eleitores

Com as eleições chegando, muitos eleitores ficam com dúvidas sobre como acessar seu título de eleitor, como descobrir o local em que votam ou como fazer denúncias sobre propagandas eleitorais irregulares, dentre outras questões. Com isso, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RS) disponibilizou vários canais de atendimento ao eleitor. Esses serviços podem ser acessados digitalmente, pelo site do TRE-RS ou TSE, pelo WhatsApp ou aplicativos para celular. O eleitor que preferir falar com os servidores que fazem atendimento ao público também tem opções de contato por telefone ou presencialmente, nos cartórios eleitorais e nas centrais de atendimento.