Com o lançamento do aplicativo Pardal pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), tornou-se mais fácil denunciar propagandas eleitorais irregulares durante as eleições municipais de 2024. Desde o lançamento da nova versão do app no dia 16 de agosto — mesmo dia em que se iniciou a campanha eleitoral — Caxias do Sul já recebeu 150 denúncias. Destas, a maioria é contra os candidatos ao cargo de vereador.