Veja a seguir como foi a campanha dos candidatos à prefeitura de Caxias no final de semana. Concorrem ao cargo de chefe do executivo Adiló Didomenico (PSDB), Denise Pessôa (PT), Felipe Gremelmaier (MDB) e Maurício Scalco (PL).

A agenda do final de semana foi a primeira após a repercussão do debate realizado na última sexta-feira (13) pela Rádio Gaúcha Serra, mediado pelo jornalista Alessandro Valim. Saiba como foi o debate clicando neste link.