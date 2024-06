A suposta ligação de quatro servidores concursados e um ocupante de cargo de confiança (CC) da prefeitura de Caxias do Sul com uma empresa de assessoria para licitações resultou em quatro demissões. Foram desligados o CC, que estava lotado na Secretaria de Segurança Pública e Proteção Social, e três servidoras, sendo que duas atuavam na Procuradoria Geral do Município (PGM) e uma na Secretaria Municipal de Receita. Além disso, uma servidora da Procuradoria Geral do município foi afastada.