Uma operação da Polícia Civil e a publicação de uma edição extra do Diário Oficial do Município agitaram os bastidores da prefeitura de Caxias do Sul nesta quinta-feira (15). Os agentes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) foram até o Centro Administrativo ainda na quarta, e recolheram elementos para apoiar uma investigação sobre conduta irregular de cinco funcionários do município.